Украина вернула подвергшегося пыткам отца российской активистки

Пленный Денис Резников вернулся по обмену в РФ после пыток ради шантажа дочери

В Россию из украинского плена вернулся Денис Резников, которого пытали, чтобы заставить дочь сотрудничать со спецслужбами. Скоро он встретится с семьей, сообщил RT .

Узнав, что дочь попавшего в плен выходца из Макеевки состояла в движении «Молодая гвардия», украинские силовики решили завербовать ее. Они отправляли девушке фотографии избитого отца и требовали согласиться на сотрудничество.

«Хотели, чтобы сливала информацию, где стоит артиллерия. Мне дали позвонить, я сказал, чтобы ничего этого не было», — рассказал Резников.

Мужчину сильно избили. Дочь выполнила просьбу отца и не повелась на манипуляции. Резникову посчастливилось войти в число военнопленных, обменянных 14 августа. Первым делом он позвонил родным и пообещал, что скоро вернется домой.

Для того, чтобы вынудить взятых в плен солдат давать показания, украинские военные использовали наркотики, рассказал ранее боец с позывным Палач. Их вводили под видом анестезии.