Украинские боевики использовали наркотики, чтобы вынудить взятых в плен российских солдат давать показания. Боец с позывным Палач рассказал об этом RT .

По его словам, запрещенные вещества военнопленным вводили под видом обезболивающих. В некоторых лагерях в еду подсыпали некую смесь, которая вызывала боли в животе.

«При мне никто не сломался. Как бы ни били, ни пытали, никакую информацию от нас не получили», — рассказал Палач.

Военнослужащий провел в плену восемь месяцев, успев побывать в нескольких лагерях. Он сообщил, что по дороге в Харьков боевики завозили российских солдат в пыточные в подвалах домов.

Об испорченной еде в украинском плену рассказал также штурмовик из Дагестана по имени Наджаф. Он находил в тарелке червей, тараканов и жуков. Кроме того, после отказа сотрудничать с силовиками медики перестали его лечить.