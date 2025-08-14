Россия вернула 84 военных с Украины взамен на 84 пленных ВСУ

На Родину вернутся 84 российских бойца из украинского плена. Взамен Россия передала 84 пленных на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Своих не бросаем! 14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Сейчас военные находятся в Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Всех бойцов доставят в Россию, они пройдут реабилитацию и лечение в больницах.

В министерстве отметили, что в возвращении российских пленных также помогли гуманитарные усилия ОАЭ.

Ранее бывший украинский военнослужащий, уроженец Лисичанска Алексей Левченко сдался в плен ВС России после того, как попал в ВСУ. По его словам, об этом его попросили родители. Из части военный ушел под предлогом поиска воды и несколько дней добирался до российских позиций.