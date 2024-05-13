Украина сменила главу войск «Харьков» на фоне продвижения российской армии | 360°

13 мая 2024, 15:32
Украина сменила главу войск «Харьков» на фоне продвижения российской армии
Главу войск ВСУ «Харьков» Галушкина сняли с должности
Командующего группировкой ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина сняли с должности на фоне продвижения армии России. Об этом «РБК Украина» сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».
Его место занял замглавы Генштаба, который принимал участие в боях под Херсоном в 2022 году, Михаил Драпатый.
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«Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск „Харьков“», — сказал представитель группировки «Хортица».
Новый командующий при этом останется заместителем начальника Генштаба Украины. Примечательно, что Галушкин возглавил отряд «Харьков» в начале апреля 2024 года, сменив Андрея Грицкова.
Ранее несколько высокопоставленных офицеров украинской армии высказали предположение, что линия фронта может рухнуть этим летом из-за дефицита боеприпасов и низкого морального духа среди военных. Наступление российских военных в Харьковской области растягивает и без того истощенные войска Вооруженных сил Украины. Ситуация сложная, замечают западные обозреватели. При этом российские войска улучшают свое тактическое положение.
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