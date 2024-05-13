Российские войска отразили пять контратак ВСУ в Харьковской области | 360°

Важное 13 мая 2024, 13:14 Российские войска отразили пять контратак ВСУ в Харьковской области Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские войска улучшили тактическое положение в Харьковской области и отразили пять контратак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Также российские бойцы отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. За сутки украинская армия потеряла до 250 военнослужащих. Также противник лишился двух танков, двух бронемашин и 17 автомобилей.

Во время контрбатарейной борьбы российские войска поразили гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30, пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО.

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ.