Спецоперация 13 мая 2024, 13:51 Запад назвал задачи ВС России под Харьковом Sky News: Россия растягивает истощенные подразделения ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

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Наступление российских военных в Харьковской области растягивает и без того истощенные войска Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделала обозреватель Sky News Дебора Хейнс.

«Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и истощены», — заявила Хейнс.

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Ситуация сложная, украинская армия во что бы то ни стало пытается удержать оборонительные рубежи и позиции. По словам представителей ВСУ, российские войска сосредоточены на городах Волчанск, недалеко от российской границы, и Липцы — в 20 километрах к северу от Харькова. Киев отправляет своим войскам подкрепление, пытаясь восполнить дефицит поставок, увеличившийся из-за задержек с западной военной помощью.

«Украина заявляет, что несколько месяцев задержки конгрессом США голосования по огромному пакету помощи стоили ее сил на поле боя», — указано в материале.

Харьковское наступление называют «чрезвычайно опасным».

Ранее российские войска отразили пять контратак украинской армии в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» также улучшили свое тактическое положение. Как предполагают зарубежные эксперты, украинские власти могут согласиться провести мирные переговоры с Россией из-за продвижения российских войск к Харьков.