Украина решила устроить провокацию, ударив по Курской и Запорожской АЭС

Допрошенные пленные сообщили о планах Украины ударить по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации. Об этом сообщили в Telegram-канале УВД ВГА Харьковской области.

«Согласно оперативно полученной информации из военной среды, по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ — руководство Украины планирует нанесение удара по ядерным объектам Российской Федерации», — написали в посте.

Там уточнили, что речь идет о Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, в том числе от Минобороны России.

Днем ранее Курчатов в Курской области посетил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обсудивший с главой региона ситуацию на Курской АЭС. Ему сообщили, что ситуация на объекта стабильная, а российские военные и бойцы Росгвардии делают все, чтобы обеспечить безопасность станции.

Ранее в МАГАТЭ опровергли украинский фейк о причинах пожара на Запорожской АЭС, причем в течение суток. Украина обвинила Россию в поджоге автомобильных покрышек на территории градирни, но специалисты организации лично выяснили, что эта информация не соответствует действительности.

Руководство ЗАЭС уже сообщило МАГАТЭ о возможном демонтаже пострадавшей при пожаре градирни 1. Эксперты организации попросили допустить их ко второй из двух градирен станции, чтобы осмотреть ее конструкции и определить, какие материалы могли находиться в первом пострадавшем от огня устройстве.