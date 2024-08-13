Украинский фейк по пожару на ЗАЭС разоблачили за сутки

Ульянов: в МАГАТЭ разоблачили фейк Киева о якобы поджоге РФ покрышек на ЗАЭС

Обнародованный киевским режимом фейк о причине пожара на Запорожской АЭС разоблачили в течение суток, причем в информационной сводке МАГАТЭ. Об этом в своем Telegram-канале написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил, что гендиректор организации опубликовал информсводку о положении дел на ЗАЭС около полуночи 12 августа. В ней говорилось о посещении экспертами агентства градирни станции, пострадавшей после пожара.

«Украинская сторона, как обычно, заявила, что ответственность за пожар лежит на России. Якобы именно российская сторона подожгла на территории градирни огромное количество автомобильных покрышек», — написал Ульянов.

Эксперты МАГАТЭ лично выяснили, что на территории градирни отсутствовали сожженные покрышки.

Дроны ВСУ несколько раз атаковали одну из двух градирен ЗАЭС в субботу, 11 августа. Это привело к возгоранию, пожар тушили почти два часа. При этом эксперты МАГАТЭ не нашли остатков беспилотников на месте ЧП.

Ранее Россия предупредила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС были обнаружены фрагменты уничтоженных ракет ВСУ.