Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Встретился в Курчатове с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. Благодарю Сергея Владиленовича за поддержку Курской области», — написал он.

Смирнов отметил, что в центре внимания на встрече была Курская атомная электростанция.

«На объекте ситуация стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Росгвардия и министерство обороны РФ принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности станции», — добавил врио главы региона.

Кириенко со Смирновым лично посетили площадку Курской АЭС-2. Этот проект реализуют по графику, в декабре на нем начнут запуск строящегося реактора, что станет необходимым этапом развития атомной отрасли.

Ранее стало известно, что пострадавшим при атаке ВСУ в Курской области выделят 600 миллионов рублей из резервного фонда.