Кириенко посетил Курчатов

Врио губернатора Смирнов: Кириенко посетил Курчатов Курской области

Фото: РИА «Новости»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Встретился в Курчатове с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. Благодарю Сергея Владиленовича за поддержку Курской области», — написал он.

Смирнов отметил, что в центре внимания на встрече была Курская атомная электростанция.

«На объекте ситуация стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Росгвардия и министерство обороны РФ принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности станции», — добавил врио главы региона.

Кириенко со Смирновым лично посетили площадку Курской АЭС-2. Этот проект реализуют по графику, в декабре на нем начнут запуск строящегося реактора, что станет необходимым этапом развития атомной отрасли.

Ранее стало известно, что пострадавшим при атаке ВСУ в Курской области выделят 600 миллионов рублей из резервного фонда.

Слишком «такие» и «не такие», как все. Кто такие нормисы и пик ми герл

ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия?

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте