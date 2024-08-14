Пострадавшую из-за атаки БПЛА градирню ЗАЭС могут демонтировать

Запорожская атомная электростанция сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже пострадавшей во время пожара градирни. Об этом сообщили в заявлении Международного агентства по атомной энерги.

«ЗАЭС сообщила группе [экспертов МАГАТЭ], что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1 и что может возникнуть необходимость в ее демонтаже», — указали в заявлении.

Эксперты МАГАТЭ попросили предоставить доступ ко второй из двух градирен станции. Они планируют осмотреть конструкции и определить, какие материалы могли присутствовать в первой градирне 1 до пожара. В агентстве уточнили, что при осмотре и делегатов миссии сопроводили в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги.

На минувшей неделе беспилотники ВСУ ударили по одной из двух градирен ЗАЭС. После чего на объекте начался пожар. Гендиректор Запорожской АЭС Юрий Чернюк уточнял, что в градирне сгорели пластиковые конструкции.