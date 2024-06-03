Украина расстроилась, что НАТО выделит ей 100 миллиардов долларов

FT: Украине не понравилась идея НАТО о выделении $100 млрд для ВСУ

Украинское руководство недовольно, что страны Североатлантического альянса собираются выделить для государства 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на дипломатический источник из НАТО.

«Эти средства не будут новыми, они лишь повторят уже предоставленную поддержку от стран-членов НАТО, не представляя собой отдельных финансовых вливаний», — сказано в публикации.

В альянсе считают, что таким способом получится повысить эффективность координации и поставок. Представители блока пытаются объяснить это украинскому руководству.

Ранее стало известно, что руководство Международного валютного фонда выделит Украине новый кредит на 2,2 миллиарда долларов. До этого страна получила транш на 880 миллионов долларов.

Как отметили западные аналитики из Международной кризисной группы, если американская сторона прекратит помогать ВСУ, то Европе нужно будет восполнить пробелы.