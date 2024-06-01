Украине выделят очередной транш на два миллиарда долларов

РИА «Новости»: МВФ одобрит Украине транш на $2,2 млрд в ближайшие недели

Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency
Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency

Руководство Международного валютного фонда в ближайшие недели согласится выделить Украине новый кредит на 2,2 миллиарда долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал один из представителей организации.

«Это будет в ближайшие недели», — отметил собеседник издания.

В агентстве добавили, что решение о транше примет исполнительный совет фонда. Украинское руководство и МВФ уже достигли предварительных договоренностей касательно размеров кредита.

Последний транш от фонда Украина получила в марте, он составил 880 миллионов долларов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны поддерживать украинское руководство на регулярной основе. На сессии Парламентской ассамблеи глава блока предложил создать специальную структуру, которая будет постоянно направлять помощь ВСУ. По его словам, таким образом поддержка Украины станет более предсказуемой и масштабной.

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