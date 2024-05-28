Украина призвала Запад закрыть небо над страной

Украина призвала европейские государства «закрыть небо» над западной частью республики. С таким предложением выступил министр обороны страны Рустем Умеров. Его процитировало РИА «Новости» .

Он выступил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. В рамках мероприятия Умеров обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой.

«Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — указал Умеров.

Он также попросил разрешения на использование иностранного оружия на большее расстояния. Лидеры стран Запада спорят о том, нужно ли «позволять» ВСУ бить по российским территориям оружием НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что у Украины «есть право защищаться», в том числе атаковать РФ. Однако он выступил против отправки войск.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Столтенберг — генсек НАТО. Поэтому его предложение «разрешить» Украине бить по России западным оружием — официальное заявление, которое повышает градус эскалации.