Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «разрешить» Украине «бомбить» Россию, но так, чтобы избежать эскалации конфликта. Бизнесмен Ким Дотком заявил в соцсети X, что глобальное столкновение уже началось.

«НАТО играет вашими жизнями. От прокси-войны США к третьей мировой войне. Если вы думали, что никто не настолько сумасшедший, чтобы пойти туда, подумайте еще раз. Это происходит», — заявил он.

Дотком раскритиковал позицию Столтенберга, отреагировав на заявление в микроблоге норвежского политолога Гленна Дизена. Последний, комментируя призыв генсека НАТО, сказал, что тонкая грань между прокси-войной и прямой войной почти полностью исчезла.

Столтенберг заявил, что союзникам следовало снять запрет на удары поставленным Украине оружием по территории России, и призвал создать структуру для регулярного финансирования украинской армии. Он сказал, что при этом важно не допустить прямого столкновения НАТО с Россией в Европе.