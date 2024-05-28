Лидеры стран НАТО заспорили, позволять ли Украине бить по России их оружием

Лидеры западных стран продолжают спорить о том, позволять ли Украине бить по России оружием НАТО, написало РИА «Новости». По данным агентства, за этот шаг выступают генсек альянса Йенс Столтенберг, а также Польша, Британия и Швеция, против — Италия и Германия, а США пока не определились с позицией.

По мнению Столтенберга, Украина «имеет право защищаться, в том числе бить по целям на территории России», однако он выступил против того, чтобы отправлять туда войска и таким образом ввязываться в конфликт напрямую. Канцлер ФРГ Олаф Шольц боится перерастания конфликта в мировую войну и настаивает на том, что нет оснований менять правила поставок оружия. В Италии заявили, что «не отправят ни одного военного на Украину» и оборудование, которое поставляет итальянская сторона, должно использоваться только внутри страны.

А по мнению главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, ВСУ могут использовать предоставленное оружие для атак на российскую территорию. Министр обороны Швеции Пол Йонсен также отметил, что международное право якобы позволяет Украине защищаться таким образом.

Как пояснил РИА «Новости» руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, Россия пытается «очень сурово предупредить НАТО» о возможных последствиях использования его оружия для ударов по ней, в том числе «посредством двухэтапных учений с нестратегическим ядерным оружием». По словам эксперта, страны НАТО в принципе могут действовать в этом направлении каждая по-своему, но они пытаются согласовать позицию, осознавая риски.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов рассказал СМИ, что страны НАТО активизировали отработку ядерных ударов по РФ.