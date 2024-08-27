Украина применила F-16 при отражении массированной атаки ВС России

Зеленский заявил, что ВСУ сбили истребителями F-16 российские ракеты

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска испытали истребители F-16 при отражении массированной атаки Вооруженных сил России на энергетическую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на пресс-конференции, сообщило издание «Общественное».

«В рамках этой ракетной атаки [26 августа] мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и благодарим партнеров, предоставивших нам эти F-16», — сказал глава государства.

Зеленский заявил, что F-16 показали высокую эффективность. Он пожаловался, что союзники предоставили слишком мало истребителей, и заявил о необходимости подготовить больше пилотов.

Украина в начале августа подтвердила получение F-16. Американский политолог Марк Слебода предупредил, что они устарели, сообщил RT. По прогнозам специалиста, российские войска не допустят, чтобы их применили для запуска ракет.

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