Украина приготовилась к наступлению России на Днепропетровск
Мэр Филатов: российские бойцы могут начать наступление на Днепропетровск
Российская армия готовится к наступлению на Днепропетровск. Такое заявление сделал мэр города Борис Филатов в интервью изданию Le Monde.
По его мнению, фронт уже приближается к городу, что делает его захват одной из главных целей и «поворотным моментом» в конфликте.
«Российская армия все еще далека от Днепропетровска, но все понимают, насколько важной целью является этот промышленный город», — написали журналисты.
Российские войска продвинулись в приграничных районах, освободив несколько населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Пригород Одессы стал готовится к обороне.
В конце февраля подразделения ВСУ начали покидать позиции на правом берегу Днепра в районе Антоновки.