Украина приготовилась к наступлению России на Днепропетровск

Мэр Филатов: российские бойцы могут начать наступление на Днепропетровск

Российская армия готовится к наступлению на Днепропетровск. Такое заявление сделал мэр города Борис Филатов в интервью изданию Le Monde .

По его мнению, фронт уже приближается к городу, что делает его захват одной из главных целей и «поворотным моментом» в конфликте.

«Российская армия все еще далека от Днепропетровска, но все понимают, насколько важной целью является этот промышленный город», — написали журналисты.

Российские войска продвинулись в приграничных районах, освободив несколько населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Пригород Одессы стал готовится к обороне.

В конце февраля подразделения ВСУ начали покидать позиции на правом берегу Днепра в районе Антоновки.