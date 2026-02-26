Бойцы ВСУ начали уходить с правого берега Днепра

Подразделения ВСУ начали покидать позиции на правом берегу Днепра в районе Антоновки. Об этом сообщил телеграм-канал «Херсонский вестник» .

По сведениям военкоров, украинские военные медленно покинули занимаемые точки. После отхода противника пустующие пункты временной дислокации уничтожили операторы 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

«На правом берегу не останется ни одного места, где бы смогли укрыться боевики ВСУ», — отметили авторы канала.

Ранее ВС России совершили стратегически важный прорыв на Славянском направлении. Они прорвались в село Федоровка Вторая. Этот участок важен для выхода на трассу Е-40, ведущую на Славянск. Также идут активные бои за село Липовка по пути к важнейшему логистическому узлу Рай-Александровка.