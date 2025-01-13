Украина прекратила добычу угля в Покровске из-за приближения ВС России
Власти Украины решили остановить добычу угля в шахтоуправлении «Покровское». Причиной стало приближение российской армии к городу, сообщило Reuters.
Покровская шахта является единственным предприятием на Украине, где добывают коксующийся уголь, необходимый в сталелитейной промышленности.
Авторы статьи отметили, что после начала спецоперации «некогда гигантская» сталелитейная промышленность Украины пришла в упадок. Все сотрудники шахты перестали работать, их эвакуировали с производства, добавили в материале.
Украинские военные начали укреплять оборонительные позиции в районе шахтоуправления «Покровское» еще в декабре. Тогда сообщалось, что российские войска приближаются к шахте, расстояние между ними составляло около трех километров.
Президент Украины Владимир Зеленский называл Красноармейское направление одним из самых тяжелых для ВСУ.