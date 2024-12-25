ВСУ начали готовить к обороне крупнейшую шахту «Покровское» в ДНР

Украинские военные укрепляют оборонительные позиции в районе главного угольного предприятия страны — шахтоуправления «Покровское». Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Часть личного состава разместилась на административной территории шахты, еще часть — в районе обогатительной фабрики. Очевидно, предприятие готовят к обороне», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах, что российские войска приближаются к шахтоуправлению «Покровское», расстояние между ними составляет примерно три километра.

Предприятие «Покровское» — крупнейшее в своей отрасли, занимающееся добычей коксующегося угля, который является ключевым для металлургической промышленности.

Ежегодно здесь добывается несколько миллионов тонн угля. Значительная часть добытого угля отправляется на экспорт в европейские страны.