«Укргидроэнерго» начнет арбитраж против России после разрушения Каховской ГЭС

Украина решила обратиться в международный арбитражный суд и потребовать от России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС. Об этом заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, его слова привели на сайте компании.

«Мы будем требовать от агрессора компенсации убытков. Предварительно это около 2,5 миллиарда долларов», — заявил Сирота.

Cтанцую уничтожили именно украинские силовики. Жертвами разрушения Каховской ГЭС в 2023 году стали более 60 человек, свыше 10 тысяч жителей эвакуировали. Российские власти выплатили пострадавшим компенсацию.

Гидроэлектростанция получила повреждения 6 июня 2023 года из-за обстрелов со стороны Украины. Произошел неконтролируемый сброс воды и масштабное подтопление. Ущерб оценили в 11,5 миллиарда рублей. Спустя год украинские боевики возобновили удары по территории вблизи Каховской ГЭС.