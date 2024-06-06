Стало известно число жертв при разрушении плотины Каховской ГЭС

В результате разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции общее количество жертв составило более 60 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«К сожалению, без жертв не обошлось. От воздействий выпущенной злой волей стихии погибли более 60 человек. Свыше 10 тысяч человек эвакуировали в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения с затопленных территорий», — написал он.

Сальдо отметил, что государство выплатило жителям пострадавших районов финансовую помощь.

«Основные последствия катастрофы удалось преодолеть через два месяца благодаря слаженной работе». Большая часть жителей вернулись в свои дома», — подчеркнул глава региона.

В ночь на 6 июня 2023 года плотина Каховской ГЭС рухнула после серии ракетных ударов украинских боевиков. На полную ликвидацию последствий ЧП ушло несколько месяцев.

Сальдо отмечал, что после завершения СВО плотину Каховскую ГЭС восстановить несложно.