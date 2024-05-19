19 мая 2024, 10:20
Сумма колоссальна. Сенатор — об ущербе от разрушения Каховской ГЭС
Сенатор Кастюкевич назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками колоссальна и до сих пор не определена до конца. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее озвученная примерная сумма достигала 11,5 миллиарда рублей. В основном это инфраструктурные, социальные объекты и жилье людей.
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«Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — подчеркнул
Он напомнил о безвозвратном ущербе — погибшие люди и животные, уникальная флора и фауна.
Плотина Каховской ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов ВСУ. Большой поток воды хлынул вниз по течению Днепра, затопив прибережные населенные пункты.
Через Каховскую плотину проходили транспортные пути, поэтому ВСУ долго и планомерно били по ней, рассказал ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ
Херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС
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