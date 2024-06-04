ВСУ вновь усилили обстрелы Каховской ГЭС

Украинские войска усилили беспорядочные обстрелы территории в районе Каховской ГЭС, поврежденной год назад. Командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России рассказал РИА «Новости» о ежедневных прилетах.

«Обстреливают частенько. Ночью прилетает, и днем тоже. Я думаю, для них нужен какой-то показатель. Обстреливают не прицельно, куда-то прилетает», — сказал он.

Атаки, по словам военнослужащего, участились и стали происходить ежедневно. Вооруженные силы Украины задействовали артиллерию, кассетные снаряды, FPV-дроны и реактивные системы залпового огня.

В июне 2023 года украинские войска ударили по Каховской ГЭС. Из-за повреждений конструкций произошли сброс воды из Каховского водохранилища и подтопления. Ущерб от ЧП предварительно оценили в 11,5 миллиарда рублей. Восстановление займет около пяти лет.