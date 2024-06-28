Российские войска развили наступление в ДНР. Украинские военные подготовились к сдаче четырех населенных пунктов, а местные власти объявили эвакуацию, сообщил «Московский комсомолец» .

Подразделения Вооруженных сил России активизировались на участке шириной в 110 километров. В районе Артемовска создали тактическая группу, которой достаточно для взятия Торецка. Специалист украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк допустил, что уличные бои в этом городе начнутся уже через одну-две недели. По этой причине глава госадминистрации занятой Украиной территории ДНР Вадим Филашкин объявил эвакуацию в Днепропетровск.

По информации журналистов, командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины начало готовиться к сдаче четырех населенных пунктов. Кроме Торецка военные не в состоянии удержать Красный Лиман.

Ответственность за прорыв российских войск в Торецке возложили на главкома ВСУ Александра Сырского и других офицеров. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила их в работе на противника.