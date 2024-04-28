Российский дрон «Ланцет» уничтожил установку HIMARS под Красным Лиманом | 360°

Спецоперация 28 апреля 2024, 14:32 Российский дрон «Ланцет» уничтожил установку HIMARS под Красным Лиманом Удар российского дрона-камикадзе «Ланцет» по установке HIMARS сняли на видео РИА «Новости»

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Полученную украинскими войсками реактивную систему залпового огня уничтожил удар российского дрона-камикадзе «Ланцет». Видео с места опубликовал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что установка находилась на дороге. Рядом с HIMARS стояли несколько украинских военных. От удара беспилотника сдетонировал боекомплект военной техники. В небо поднялся большой огненный столб.

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По данным авторов видео, уничтожение установки HIMARS произошло в двух километрах от города Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Министерство обороны России в последней сводке сообщило об ударе по трем военным аэродромам Украины в Днепропетровской, Черниговской и Хмельницкой областях. Целями для ударов в ведомстве назвали ангары с беспилотниками, а также склады с авиационными боеприпасами и техникой.