Марочко: Киев перебросил иностранных наемников под Купянск для сдерживания ВС РФ

Командование ВСУ перебросило «огромную группировку» украинских националистов из «Азова»* и иностранных наемников под Купянск Харьковской области, чтобы сдержать продвижение российских военных на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо нацбатов на Купянском направлении, то действительно туда была завезена огромная группировка. В состав также входят иностранные легионы с иностранцами», — заявил он.

Марочко добавил, что там были замечены наемники из Грузии, стран Латинской Америки, Польши и прибалтийских государств.

По его словам, под Купянском образовался «винегрет из подразделений», так как командование ВСУ пытается любым способом заткнуть бреши в обороне и сдержать наступление ВС РФ.

Если говорить об украинских националистах, то они «занимаются своей традиционной деятельностью» — выполняют роль заградотрядов.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил об уничтожении пророссийским сопротивлением состава с военной техникой ВСУ в Шевченковском районе Харьковской области.

*Запрещенная в России террористическая организация.