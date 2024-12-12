Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана об обсуждении рождественского перемирия. В своем аккаунте в соцсети X Литвин написал, что до конца года будут продолжаться переговоры о проведении обмена военнопленными.

«Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной», — подчеркнул Литвин.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский отклонил предложение Венгрии о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на Рождество и о масштабном обмене военнопленными.

В офисе Зеленского при этом заявляли, что Украина готова к переговорам с Россией. Михаил Подоляк уточнил, что страна будет требовать «справедливые условия, юридическую базу и принуждение России».

По мнению испанского генерала Луиса Фелиу Бернардеса, в западных странах сложилось неверное убеждение, будто их собственное выживание зависит от победы Украины над Россией. Однако они совершенно не учитывают обоснованные опасения России в связи с нарушением ее национальных интересов.