Зеленский отверг предложение о прекращении огня в Рождество

Орбан: Зеленский отверг предложение Венгрии о перемирии в Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня в конфликте с Россией в Рождество. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети Facebook*.

По итогам председательства Венгрии в Евросоюзе государство предложило новые шаги ради достижения мира.

«Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что Зеленский сегодня отверг и исключил это», — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что венгерские власти сделали все, что могли.

Ранее Орбан провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с главой государства премьер Венгрии заявил, что сейчас идут «самые опасные» недели конфликта на Украине. Орбан сообщил о готовности использовать все имеющиеся дипломатические инструменты, чтобы добиться прекращения огня.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.