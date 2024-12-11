В офисе Зеленского заявили, что Украина готова к переговорам с Россией

Украинские власти готовы начать переговорный процесс с Россией об урегулировании конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью местному 24-му каналу.

«Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит», — сказал он.

Советник главы офиса Зеленского уточнил, что страна будет требовать «справедливые условия, юридическую базу и принуждение России».

Подоляк также прокомментировал слова избранного американского президента Дональда Трампа о том, что Украина хочет заключить соглашение с Россией. Он выразил надежду, что будущий лидер США правильно понимает правила игры, которую «навязывает Кремль». Чиновник подчеркнул, что на кону стоит авторитет Трампа как президента.

Ранее Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от США в случае переговоров. По его словам, одного договора о прекращении огня будет недостаточно.