Запад не отказался от антиэскалационного подхода и не разрешил Украине использовать поставленные вооружения для ударов по России. Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил об этом агентству Reuters .

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области, по его мнению, имела больше политическое значение, чем военное. Он сказал, что даже теперь украинской власти не удалось уговорить партнеров снять ограничения на использование поставленного оружия.

«Это наступление не меняет антиэскалационной позиции Запада. <…> Я думаю, что для западных стран это — событие с точки зрения изменения имиджа Украины», — сказал он.

США втайне запретили использовать поставленное в рамках военной помощи оружие в Курской области и перестали делиться разведданными с ВСУ. Политический аналитик Марк Слебода заявил, что без системы снабжения украинские подразделения долго не продержатся.