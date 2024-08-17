Белый дом запретил украинским боевикам использовать американское оружие в Курской области. Об этом сообщило агентство Reuters .

Американский чиновник рассказал изданию, что США наложили на Украину ограничения из-за опасений вступить в прямой конфликт Северного альянса с Россией. По его словам, ВСУ нельзя захватывать российские деревни и другие невоенные цели, используя американские оружие и технику.

Источник агентства добавил, что Белый дом не знает об основных целях украинского руководства в Курской области. Он подчеркнул, что рейды ВСУ на российской территории «без определенных условий» осложняют ситуацию.

Ранее высокопоставленный киевский чиновник сообщил NBC News, что украинские военные больше года готовились в вторжению в Курскую область. Командование ВСУ разработало план операции, чтобы отвлечь российские войска от направлений в зоне СВО. Чиновник добавил, что власти хотели с помощью вторжения остановить наступление ВС России.