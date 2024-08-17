ВСУ разрушили мост в Глушковском районе, чтобы сорвать эвакуацию

Украинские военные разрушили мост ракетными ударами, чтобы отрезать Глушковский район Курской области и помешать эвакуации его жителей. Об этом РИА «Новости» рассказали эвакуированные военными россияне.

Эвакуированная пара пенсионеров рассказала, что мост не сразу разрушили. Сначала по нему прилетели две ракеты в четверг, 15 августа. После этого они поняли, что пора уезжать. Их дом находился рядом с мостом.

«Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали», — рассказала женщина.

В таких условиях людей начали вывозить военные. Сейчас мост уже полностью разбит. В Глушково и соседних с ним селах осталось еще много мирных жителей, эвакуации которых и попытались помешать ВСУ.