Прорвавшиеся в Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины не смогут долго удерживать свои позиции из-за отсутствия путей снабжения и близости российских войск. Политический аналитик, бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода сообщил об этом на YouTube-канале Дэнни Хайфона.

По его оценкам, российские войска окружили украинские подразделения в Курской области с трех сторон, подвергли их непрекращающимся атакам беспилотниками, авиабомбами и артиллерией. Слебода указал на большие проблемы ВСУ с логистикой — они не смогли организовать снабжение по железной дороге и понесли большие потери, сделав это по оставшимся путям.

«Россия „обескровливает“ их, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка», — сказал он.

США перестали делиться с Украиной разведдаными. Американский чиновник сообщил журналистам, что Белый дом опасается обвинений в причастности к нападению на Курскую область.