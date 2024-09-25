Украина назвала срок начала использования дальнобойного вооружения

Умеров: ВСУ перейдут на дальнобойное оружие вне Украины в 2025 году

Украинские военные используют дальнобойное оружие за пределами страны в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в интервью местному изданию «Левый берег» .

На вопрос журналиста он уточнил, что необходимо выполнить все запланированное на 2025 год, в том числе с дальнобойным оружием.

Однако Умеров отметил, что Украине необходима поддержка партнеров.

«Особенно деньги», — добавил он.

По словам министра речь в данном случае идет не о западном дальнобойном вооружении, а собственных украинских разработках для которого страна сейчас ищет дополнительное финансирование на Западе.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден так и не разрешил Украине наносить удары из американского оружия вглубь России. При этом в Госдепе подчеркнули, что продолжают работать с украинскими властями, чтобы «обеспечить стране победу».

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ разрешить Украине бить вглубь России подорвет доверие к Евросоюзу.