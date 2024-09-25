Украина назвала срок начала использования дальнобойного вооружения
Умеров: ВСУ перейдут на дальнобойное оружие вне Украины в 2025 году
Украинские военные используют дальнобойное оружие за пределами страны в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в интервью местному изданию «Левый берег».
На вопрос журналиста он уточнил, что необходимо выполнить все запланированное на 2025 год, в том числе с дальнобойным оружием.
Однако Умеров отметил, что Украине необходима поддержка партнеров.
«Особенно деньги», — добавил он.
По словам министра речь в данном случае идет не о западном дальнобойном вооружении, а собственных украинских разработках для которого страна сейчас ищет дополнительное финансирование на Западе.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден так и не разрешил Украине наносить удары из американского оружия вглубь России. При этом в Госдепе подчеркнули, что продолжают работать с украинскими властями, чтобы «обеспечить стране победу».
В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ разрешить Украине бить вглубь России подорвет доверие к Евросоюзу.