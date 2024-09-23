Байден не давал разрешения Украине бить американским оружием вглубь России

Белый дом: Байден заявил, что не давал разрешения ВСУ бить вглубь России

Президент США Джо Байден в ответ на вопрос о разрешении Украине бить американским оружием вглубь России заявил, что такого решения не принимал. Об этом глава государства рассказал журналистам на Южной лужайке Белого дома, его слова привело РИА «Новости» .

«Нет», — заявил Байден в ответ на вопрос журналистов.

Представитель Госдепа ранее также заявил, что США не изменили позицию относительно возможности нанесения ВСУ ударов дальнобойным оружием вглубь России. США и Украина продолжают работать по вопросу поддержки ВСУ, чтобы «гарантировать победу».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель придерживается другой позиции. Он считает, что отказ ряда стран в разрешении ВСУ наносить удары западным оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Евросоюза.