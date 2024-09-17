США не разрешат Украине наносить удары вглубь России
Госдеп: США не разрешили Украине бить дальнобойным оружием вглубь России
США не изменили позицию относительно возможности нанесения ВСУ ударов дальнобойным оружием вглубь России, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер. Трансляцию провели на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.
Президент США Джо Байден переговорил с премьером Великобритании Киром Стармером. Главы государств не договорились о разрешении наносить удары по российской территории, отметил Миллер. У него спросили, изменилась ли позиция Штатов после беседы с британским премьером.
«На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», — ответил Миллер.
Он добавил, что американские власти продолжают контактировать с украинским руководством. По словам представителя Госдепа, стороны продолжают работать по вопросу поддержки ВСУ, чтобы «гарантировать победу».
Военные из США уже находятся в зоне проведения спецоперации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для этого им не нужны никакие разрешения.