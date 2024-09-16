Отказ ряда стран в разрешении ВСУ наносить удары переданным Украине оружием вглубь России подрывает доверие к поддержке Евросоюза. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге .

«Мы взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США все же могут разрешить Украине использовать американские дальнобойные вооружения для атак на Россию. Президент Джо Байден ведет дискуссии по этому поводу.

Президент России Владимир Путин назвал снятие ограничений для ВСУ на использование западного дальнобойного оружия прямым участием в конфликте стран НАТО и Евросоюза. Также Кремль назвал провокацией заявления Украины о МККК в Курской области.