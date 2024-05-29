Украина назвала нужное ей число западных истребителей «для контроля над линией фронта»

Подоляк заявил, что ВСУ нужно 60 западных истребителей

Украине нужно около 60 западных истребителей. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта», — заявил чиновник.

Ранее глава Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что государство отправит на Украину первую партию истребителей F-16 в 2024 году. Всего страна намерена передать 30 самолетов.

При этом Россия предупредила, что поставки истребителей F-16 на Украину станут шагом к дестабилизации ситуации.

Стало известно, что первая группа летчиков ВСУ, обученных управлению F-16, завершит практические занятия в мае текущего года.