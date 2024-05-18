Стало известно, когда состоится выпуск обученных в Аризоне украинских пилотов F-16 | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 08:55 Стало известно, когда состоится выпуск обученных в Аризоне украинских пилотов F-16 США запланировали выпустить в мае первых украинских пилотов истребителей F-16 Unsplash

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Первая группа летчиков ВСУ, обученных управлению американским истребителем F-16, завершит обучение уже в мае. Об этом РИА «Новости» заявил представитель национальной гвардии штата Аризона.

США планируют передать Украине истребители F-16, поэтому они занимались переобучением специалистов для пилотирования и обслуживания американских самолетов. Летчиков обучают в штате Аризона, всего подготовку проходят 12 пилотов.

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«Мы по-прежнему ожидаем, что первый курс выпустится в этом месяце», — указал представитель нацгвардии.

Ранее российский МИД назвал возможные поставки F-16 на Украину провокацией. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Россия воспримет передачу этих истребителей как отправку ВСУ носителей ядерного оружия. В МИД отметили, что самолеты F-16 были основой авиапарка в совместных ядерных миссиях НАТО.