Бельгия отправит Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году

RTL: Бельгия поставит ВСУ 30 единиц F-16 к 2028 году, первые — в этом году

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Бельгия отправит первые истребители F-16 уже в 2024 году. Об этом сообщила глава министерства иностранных дел королевства Аджа Лябиб в эфире радио RTL. Всего страна передаст 30 самолетов.

«Бельгия обязуется передать Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году», — сказала она.

США тоже планируют передать Украине F-16, поэтому Штаты занимались переобучением специалистов для пилотирования и обслуживания американских самолетов. Ранее стало известно, что первая группа летчиков ВСУ завершит обучение в мае.

Россия предупреждала, что поставки истребителей F-16 на Украину станут шагом к дестабилизации ситуации. Как отметил американский военный аналитик Скотт Риттер, истребители не могут нести на себе ядерное оружие, поэтому ВС России с легкостью уничтожат их в зоне СВО.

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