NI: Украина начала строить бункеры для Mirage и F-16

Украинские власти начали строительство подземных бункеров для укрытия полученных от западных стран истребителей Mirage 2000 и F-16. Об этом сообщило издание The National Interest .

По данным журналистов, чтобы снизить риск обнаружения, пилоты ВСУ летают на очень низких высотах, особенно вблизи линии фронта. При этом постройка укрытий — лишь часть задачи: для эксплуатации западных самолетов Украина также нуждается в специальной инфраструктуре и оборудовании.

Ранее на Украине разбился истребитель Mirage-2000 французского производства. По данным Воздушных сил страны, инцидент произошел 22 июля во время выполнения задания — у машины возникли технические неполадки. Пилот успел катапультироваться, его состояние стабильное. Крушение произошло в Волынской области, на земле никто не пострадал.

Украина получила первые Mirage-2000 в феврале. О применении французских истребителей стало известно сообщили в марте.