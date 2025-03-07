Украинские боевики начали использовать французские истребители Mirage-2000

Вооруженные силы Украины заявили о начале использования во время боевых действий переданных Францией истребителей Mirage-2000. Об этом сообщили в Telegram-канале украинских сил ПВО.

«Привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении воздушной атаки», — рассказали представители украинской армии.

Впервые о том, что на нужды ВСУ направят истребители Mirage-2000, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил осенью 2024 года. Он объявлял, что Украина получит их в начале 2025 года. Украинских пилотов пообещали научить управлять этими самолетами.

Первые французские Mirage-2000 доставили на Украину в феврале этого года. Однако, по мнению военного корреспондента Андрея Коца, обслуживание истребителей станет «сущим адом» для украинских военных, потому что Mirage-2000 кардинально отличаются от американских F-16.