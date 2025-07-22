Украина потеряла первый французский истребитель Mirage-2000

На Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000 французского производства. Об этом сообщили Воздушные силы страны в своем Telegram-канале.
Крушение произошло вечером 22 июля во время полетного задания. По данным украинских военных, у самолета возникли технические неполадки, о чем пилот сообщил диспетчеру.
Он успел катапультироваться. Пилота нашла поисково-спасательная группа — его состояние стабильное. На земле никто не пострадал.
Причины падения Mirage-2000 выяснит специальная комиссия. «РБК-Украина» со ссылкой на местные паблики написала, что самолет разбился в Волынской области.
Украина получила первые Mirage-2000 в феврале. О применении французских истребителей Воздушные силы страны сообщили в марте.
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