Украина потеряла первый французский истребитель Mirage-2000

В Волынской области на западе Украины разбился истребитель Mirage-2000

На Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000 французского производства. Об этом сообщили Воздушные силы страны в своем Telegram-канале .

Крушение произошло вечером 22 июля во время полетного задания. По данным украинских военных, у самолета возникли технические неполадки, о чем пилот сообщил диспетчеру.

Он успел катапультироваться. Пилота нашла поисково-спасательная группа — его состояние стабильное. На земле никто не пострадал.

Причины падения Mirage-2000 выяснит специальная комиссия. «РБК-Украина» со ссылкой на местные паблики написала, что самолет разбился в Волынской области.

Украина получила первые Mirage-2000 в феврале. О применении французских истребителей Воздушные силы страны сообщили в марте.