Украина израсходовала уже большую часть поставленных США ATACMS

США поставили Украине сотни ракет ATACMS, но большую их часть ВСУ уже израсходовали. Об этом сообщил телеканал CNN .

Из-за этого, пояснили журналисты, высокопоставленные чиновники обратились к президенту Джо Байдену, призывая его отменить ограничения для Украины на использование американского оружия против России.

Ранее издание The Times не исключило, что США действительно отменят их, причем уже в ближайшие недели, до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая состоится 22–23 сентября.

Кроме того, по данным издания Axios, госсекретарь Энтони Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми едет в Киев именно для того, чтобы дать разрешение использовать ATACMS для ударов вглубь территории России.