США разрешат Украине бить по России ракетами ATACMS

Украина получит разрешение бить вглубь России с помощью ракет американского производства ATACMS после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом журналистка консервативного издания Axios Джулигрейс Бруфке написала в социальной сети Х.
Соответствующее заявление для издания сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол.
«Блинкен едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», — сказал конгрессмен.
Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ранее предупредил, что в администрации Белого дома могут пересмотреть свою позицию насчет ударов ВСУ американским оружием по территориям РФ.