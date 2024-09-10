США разрешат Украине бить по России ракетами ATACMS

Украина получит разрешение бить вглубь России с помощью ракет американского производства ATACMS после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом журналистка консервативного издания Axios Джулигрейс Бруфке написала в социальной сети Х .

Соответствующее заявление для издания сделал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол.

«Блинкен едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», — сказал конгрессмен.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ранее предупредил, что в администрации Белого дома могут пересмотреть свою позицию насчет ударов ВСУ американским оружием по территориям РФ.

Изначально власти США запрещали использовать западные вооружения для атак по России. Однако на фоне продвижения ВС РФ они разрешили делать это для защиты Харьковской области.