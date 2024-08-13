Украина грубо ответила на заявления Белоруссии о прилете беспилотников

МИД Украины назвал нецелесообразным реагировать на жалобы Белоруссии на дроны

Украина не будет реагировать на заявления Белоруссии о прилетах беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий, его слова привел RT .

«Не видим особой целесообразности реагировать на них», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силы ПВО перехватили около десятка украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Он поручил Минобороны и Генштабу провести работы, чтобы обеспечить безопасность, и пообещал лично разобраться с неспокойной ситуацией на границе.

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу тем временем призвал белорусского коллегу Александра Вольфовича объединиться для противостояния коллективному Западу, выступившему на стороне украинской армии.