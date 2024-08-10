Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противовоздушные обороны перехватили около десятка украинских воздушных целей над территорией страны. Его процитировало БелТА .

По его словам, 9 августа вечером на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра средства ПВО уничтожили несколько целей над Белоруссией. Ночью военные занялись поисками сбитых объектов.

Лукашенко отметил, что, предположительно, это были ударные беспилотники, которые запустили со стороны Украины. Над Белоруссией их уничтожили.

«Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем», — уточнил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко попросил граждан страны не переживать по поводу возможного вооруженного конфликта. Он заверил, что Минск способен дать отпор любому противнику.