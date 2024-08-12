Шойгу призвал Белоруссию к объединению для борьбы с Западом

Шойгу назвал Белоруссию соратницей России в борьбе с Западом

Фото: РИА «Новости»

России и Белоруссии необходимо объединиться для противостояния коллективному Западу, который выступил на стороне ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

Он напомнил, что более 50 западных стран направили на Украину оружие, наемников и инструкторов для обучения и оказания помощи украинским боевикам. Кроме того, многие операции ВСУ готовятся западными штабам.

«Нам нужно, как и в прошлые десятилетия и столетия, быть спина к спине и плечом к плечу», — заявил Шойгу о сотрудничестве России и Белоруссии в противостоянии странам Запада.

Украина стала главной темой встречи секретарей Советов безопасности России и Белоруссии, которая прошла в понедельник, 12 августа. По итогам переговоров Вольфович заявил, что Белоруссия готова на стратегическое партнерство с Россией во всех областях, включая сферу безопасности.

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