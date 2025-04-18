Песков заявил об истечении срока моратория на удары по энергообъектам

Месяц моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры закончился, новых указаний российский лидер Владимир Путин не давал. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Так он ответил на вопрос, означает ли истечение срока, что обе стороны могут возобновить удары по энергообъектам.

«Месяц действительно истек. В настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина не было», — сказал он.

Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта. В ходе беседы президент США предложил ввести 30-дневный запрет на удары обеим сторонам по энергетической инфраструктуре. Российский лидер поддержал эту инициативу.

Позже президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности присоединиться к договоренности. Однако, несмотря на это, ВСУ продолжили атаковать Российские энергообъекты.